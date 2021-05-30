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Общество30 мая 2021 4:55

Судебные приставы составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам

В ведомстве отметили, что мужчины составляют большую часть среди должников
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Судебные приставы составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам

Судебные приставы составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам, проживающего в Москве.

Отмечается, что анализ статистики был проведен в рамках акции "Судебные приставы - детям", которая пройдет в российской столице 1 июня, в Международный день защиты детей.

- Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве - это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, чья средняя сумма задолженности составляет 226 тысяч рублей. Всего таких отцов насчитывается более 20 тысяч человек, что составляет 90,5% от общего числа должников по алиментам, - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.