В МЧС напомнили россиянам о запрете купания на надувных матрасах Фото: Евгения ГУСЕВА

Начальник отдела Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин напомнил россиянам об опасности использования при купании в водоемах надувных матрасов.

По его словам, использование таких средств в России опасно и запрещено, несмотря на то, что ответственность за это не предусматривается.

- Человек должен знать и понимать, что это запрещено <...> Мы довольно часто наблюдаем, что используют надувные матрасы, совершенно не подозревая о той опасности, которая может произойти, особенно на больших водоемах, - рассказал в видеоинтервью ТАСС Печенин.

По его словам, бывали случаи, когда человека на надувном матрасе из-за сильных порывов ветра либо течением уносило далеко от берега, в результате чего людям требовалась помощь спасателей. Также стоит помнить, что надувной матрас или другое надувное средство может сдуться или лопнуть во время купания. Крайне опасно это для людей, которые не умеют плавать.