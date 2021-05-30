Генпрокуратура Египта огласила предварительные итоги расследования смерти экс-главы разведки Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура Египта обнародовала предварительные итоги расследования гибели во время дайвинга в Дахабе экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя. Заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Так, по данным египетских следователей, гибель экс-главы украинской разведки не имеет уголовной подоплеки.

- 28 мая мы получили уведомление от центральной больницы Дахаба, куда было доставлено тело утонувшего украинца <...> Друг погибшего, тоже гражданин Украины, рассказал, что во время погружения на глубину 40 метров мужчина очень быстро поднялся на поверхность, - говорится в сообщении ведомства.

До этого было известно, что тело экс-главы СВР подняли из воды уже без признаков жизни. До приезда врачей мужчине сделали сердечно-легочную реанимацию, но, несмотря на все предпринятые врачами реанимационные меры, Гроздь не пришел в себя. Медики констатировали смерть.