Последние новости на утро 30 мая 2021: "Белавиа" отказалась от полетов в Крым

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 30 мая 2021 года. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отказалась летать в Крым. Об этом заявил гендиректор предприятия Игорь Чергинец. По его словам, все дело в том, что "должно быть политическое признание Крыма частью России". До этого, когда Крым принадлежал Украине, компания летала туда с перерывами, связанными с коммерческими вопросами. Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что транспортное сообщение между полуостровом и республикой отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

В Совфеде предложили выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% от суммы прожиточного минимума. Предполагается, что выплата денежных средств будет производиться из будущего алиментного фонда. Однако пока это лишь инициатива, которая вынесена на обсуждение.

До конца мая сразу в нескольких регионах России прогнозируются похолодание и ночные заморозки до трех градусов. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, речь идет о Карелии, Ленинградской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской областях и севере Поволжья.

С 30 мая 2021 года в России вступил в силу новый административный регламент выдачи загранпаспортов. В частности, теперь приказом МВД от 31 марта изменяет время ожидания в очередях до 15 минут, а также порядок выдачи загранников россиянам, проживающим за рубежом, не помешает получать документ по-прежнему в диппредставительствах России.

Русская православная церковь призывает распространить права человека на человеческие эмбрионы. По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева), жизнь эмбрионов, также как и людей уже родившихся, должна быть защищена законом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор. Церемония с закладкой первого камня запланирована на конец июня 2021 года.

Судебные приставы составили "портрет" среднестатистического москвича-должника по алиментам. По статистике ФССП неплательщик выглядит так: мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, чья средняя сумма задолженности составляет 226 тысяч рублей. Всего таких отцов насчитывается более 20 тысяч человек, что составляет 90,5% от общего числа должников по алиментам.