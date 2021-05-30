Биохимик рассказала, как проверить качество питьевой воды

Россиянам рассказали, как проверить качество питьевой воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова рассказала, как проверить качество питьевой воды в домашних условиях.

- Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода, — приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Что касается воды в бутылках, то можно проверить ее цвет, поставив сосуд на лист белой бумаги. У жидкости не должно быть какого-либо оттенка.

Ранее экономический эксперт Роман Алеев назвал несколько способов сэкономить на бензине. По его словам, снизить затраты на топливо помогут регулярная проверка автомобиля и внимательный выбор автозаправочной станции. Вес машин также влияет на расход бензина, поэтому экономист рекомендует по возможности отказаться от багажника на крыше и меньше забивать задний багажник.