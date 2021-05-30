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Общество30 мая 2021 7:39

Россияне рассказали, почему не заводят детей

Опрос показал, что большинство жителей России имеют до двух детей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Россияне рассказали, почему не хотят заводить детей

Россияне рассказали, почему не хотят заводить детей

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жители России не планируют заводить детей из-за нехватки денежных средств, а также дефицита жилплощади. Об этом следуют из итогов исследования банка "Открытие".

Как пишет "РИА Новости", большинство россиян имеют до двух детей. О наличии одного ребенка сообщили 36% опрошенных женщин и 39% мужчин. Еще у 33% женщин и 27% мужчин - двое детей. 5% женщин и 4% мужчин рассказали, что у них три и более детей.

Отсутствуют дети у 26% женщин и 29% мужчин. Не собираются заводить еще одного ребенка ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.

- Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие "второй половинки" (10% женщин и 14% мужчин), — говорится в тексте исследования.

Также среди наиболее частых причин отсутствия планов завести ребенка россияне назвали нехватку свободного времени. 4% женщин признались, что у них нет материнского инстинкта, 3% мужчин признались в отсутствии отцовского.

Ранее опрос показал, что за последние десять лет доля родителей, которые хотели бы, чтобы их дети после школы поступили в вуз, сократилась почти вдвое. Согласно приведенным данным, о намерении детей продолжить образование сообщили 43 процента опрошенных, в то время как год назад об таких планах сообщали 48 процентов респондент, а в 2010-м году об этом говорили 80 процентов родителей.