Европарламент призвал ужесточить антироссийские санкции

Глава Европарламента призвал ужесточить антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции против России.

- Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, — сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Сассоли сообщил, что сейчас отношения между Россией и Евросюзом "очень напряженные", упомянув ситуацию с Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес потребовал запретить гражданам России въезд в страны Евросоюза. Он признал, что запрет ударит по рядовым россиянам, но назвал такую меру неизбежной. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя это высказывание, посоветовал эстонскому политику обсудить этот вопрос с руководством Турции и Греции, где ждут российских туристов.