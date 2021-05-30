Семь человек погибли при падении самолета в озеро в Теннесси

В штате Теннесси семь человек погибли при падении самолета в озеро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При падении небольшого самолета Cessna C501 в озеро в штате Теннесси погибли семь человек. Об этом сообщила администрации округа Резерфорд.

- Судя по всему, на борту находились семь человек. Все они признаны погибшими, — гласит текст заявления, опубликованного на сайте администрации.

Отмечается, что самолет следовал из Теннесси в штат Флорида. Однако через некоторое время после взлета авиасудно упало.

Причины произошедшего пока неизвестны. Начато расследование инцидента.

В конце марта в мексиканском штате Сонора на севере страны разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека, еще трое получили серьезные травмы и ожоги, они были доставлены в больницу. После падения воздушное судно вспыхнуло и полностью сгорело. По предварительной версии, самолет упал после того, как задел линию электропередачи.