Семь человек погибли при падении самолета в озеро в Теннесси

В штате Теннесси семь человек погибли при падении самолета в озеро
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
При падении небольшого самолета Cessna C501 в озеро в штате Теннесси погибли семь человек. Об этом сообщила администрации округа Резерфорд.
- Судя по всему, на борту находились семь человек. Все они признаны погибшими, — гласит текст заявления, опубликованного на сайте администрации.
Отмечается, что самолет следовал из Теннесси в штат Флорида. Однако через некоторое время после взлета авиасудно упало.
Причины произошедшего пока неизвестны. Начато расследование инцидента.
В конце марта в мексиканском штате Сонора на севере страны разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека, еще трое получили серьезные травмы и ожоги, они были доставлены в больницу. После падения воздушное судно вспыхнуло и полностью сгорело. По предварительной версии, самолет упал после того, как задел линию электропередачи.