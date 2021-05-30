Собянин: весенний рост заболеваемости коронавирусом в Москве был сезонным

Сергей Собянин заявил, что весенний рост заболеваемости коронавирусом в Москве был сезонным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что весенний прирост заболеваемости коронавирусной инфекции в столице был сезонным, как это бывает с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями.

- Был эпидемиологический сезон, когда осенью, весной мы наблюдаем рост вообще любых простудных заболеваний. Сейчас к ним еще добавился коронавирус. После майских праздников - это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что почти 10 дней (люди) находились на дачах, домах и не очень хотели идти в поликлинику, а пришли к врачам, дождавшись рабочих дней, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

28 мая Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в российской столице стабилизировалась, указав на то, что роста числа выявляемых случаев заражения COVID-19 нет, а также отмечено падение по данным госпитализации граждан.