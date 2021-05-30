Американские военные по ошибке захватили цех в Болгарии

Военные США по ошибке захватили цех в Болгарии Фото: REUTERS

Минобороны Болгарии начало расследование после того, как американские военные по ошибке захватили производственный цех в Пловдивском районе.

Инцидент произошел 11 мая. Семеро солдат вторглись в мастерскую в деревне недалеко от Пловдива и направили оружие на рабочих. Действия военных попали на видеокамеры.

Вскоре после вторжения солдаты поняли, что ошиблись и покинули цех. Свидетели произошедшего утверждают, что военные были американцами, так как разговаривали на английском языке.

Владельцы мастерской сообщили, что подали жалобу в военную полицию, но ответа до сих пор не получили.

- Мы расследуем, причастны ли к инциденту американские военные, и будем в полной мере сотрудничать с расследованием, — сообщило американское посольство в Болгарии, отметив, что информация о произошедшем поступила только 29 мая.

В 2018 году прилетевший в Болгарию Джон Салливан предложил болгарскому руководству закупить у Вашингтона американские вооружения для модернизации Вооруженных сил страны. Отмечалось, что американские системы вооружений функционально совместимы с другими странами НАТО, а "Болгария стремится модернизировать свои вооруженные силы".