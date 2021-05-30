Значительное похолодание ждет москвичей 30 мая 2021

Жителей Москвы предупредили о значительном похолодании 30 мая 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве будет до плюс 15 градусов.

Специалист отметил, что подобная синоптическая ситуация обуславливается влиянием скандинавского антициклона. Температура воздуха будет ниже положенной нормы на пять-шесть градусов, что соответствует климатическим показателям сентября.

- Температура воздуха в столице плюс 13–15, в Подмосковье – плюс 11–16. Ветер северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено, — приводит слова Тишковца РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дожди в Москве полностью прекратятся только ко вторнику, 1 июня. Как пояснил специалист, во второй половине дна воскресенья начнет расти давление, что приведет "к тому, что существенных осадков ожидать не приходится". Вильфанд предупредил, что москвичей ждет "холодное прощание весны".