Стрелявший в жандармов мужчина разыскивается во Франции

Во Франции ведется спецоперация по поиску мужчины, стрелявшего в жандармов Фото: REUTERS

Во французской коммуне Ларден-Сен-Лазар проводится спецоперация по поиску мужчины, который стрелял в жандармов. Об этом сообщает местный телеканал BFM, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 30 мая, когда полицию вызвали в квартиру, где произошел конфликт на почве ревности. Сообщается, что вооруженный мужчина напал на возлюбленного своей бывшей девушки. Увидев прибывших на место инцидента жандармов, мужчины выстрелил в них несколько раз и скрылся.

Префект Дордони призвал местных жителей не покидать дома. В спецоперации участвуют более 200 военных и жандармов, а также два вертолета.

Ранее сотрудник правоохранительных органов застрелил 15-летнюю темнокожую девочку в американском городе Колумбус, расположенном в штате Огайо. Все произошло 21 апреля, примерно в 16:45 по местному времени (23:45 мск), после того, как в полицию поступил звонок о нападении девушки с ножом. Прибывший на место происшествия полицейский выстрелил в девочку, которую доставили в больницу в критическом состоянии, и менее чем через час она скончалась.