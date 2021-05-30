Первый заразившийся "желтой плесенью" умер в Индии

Первый человек, у которого зафиксировали болезнь "желтая плесень", скончался в Индии Фото: REUTERS

В больнице города Газиабада, пригорода Нью-Дели скончался пациент, у которого выявили коронавирус и сразу три грибковых заболевания — "черная плесень", "белая плесень" и "желтая плесень".

- Кунвар Сингх проходил лечение, но умер из-за токсемии. <...> Грибок "желтая плесень", помимо "белой" и "черной", был обнаружен у него во время эндоскопии 24 мая, — цитирует отоларинголога из местной больницы агентство PTI.

Отмечается, что Сингх стал первым человеком, у которого зафиксировали "желтую плесень". Ранее ее выявляли только у пресмыкающихся. Однако позже в этой же больнице выявили второй случай заболевания.

Напомним, Индию, где жертв пандемии не успевают кремировать прямо на улицах, накрыла новая напасть. Мукормикоз или "черная плесень" поражает носоглотку, легкие и глаза. Причем в основном заболевают люди, только что перенесшие COVID-19.

Заведующим отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александром Мельниковым объяснила, как связана "черная плесень" и коронавирус, и может ли эта болезнь добраться до России.