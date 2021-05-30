Премьер Баварии призвал ускорить регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС

Премьер-министр Баварии призвал ускорить регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ускорить регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Темпы вакцинации нельзя снижать. Прежде всего, нужно ускорить процесс вокруг "Спутника V", — заявил он в разговоре с газетой Bild am Sonntag.

Он добавил, что "исключительно из идеологических причин" затягивать процесс регистрации российского препарата нельзя. Если вакцина будет одобрена EMA, то Бавария рассчитывает получить 2,5 миллиона доз. Как отмечает издание, "Спутник V" могут зарегистрировать только к сентябрю 2021 года.

Ранее немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан отметил, что возможные поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Германию во втором и третьем квартале могут внести вклад в вакцинацию в стране.