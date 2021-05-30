В России выявлено 9 694 случая заражения коронавирусом 30 мая 2021 года

В России зафиксировали 9 694 случая заражения коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России выявили 9 694 случая заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заразились 5 063 442 россиянина.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где выявили 3 719 случаев. На втором месте идет Санкт-Петербург — 829. Третьей стала Московская область с 748 случаями заражения за сутки.

Еще 355 человек скончалось. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 121 162 человека.

Число вылечившихся россиян за сутки возросло на 7 386. Всего от инфекции выздоровело 4 677 870 человек.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что около 10% россиян полностью привились от коронавирусной инфекции. Специалист отметил, что в странах, где доля привившихся уже превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей от коронавируса.