Александр Мясников сообщил о смертельной опасности чувства недосыпа Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что чувство недосыпа может быть смертельно опасным.

Медик отметил, что подобные симптомы могут свидетельствовать о слип-апноэ, который приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти.

- Ваш диагноз практически ясен — это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап! — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос зрителя.

Он посоветовал обратиться к врачу-сомнологу, чтобы специалист поставил диагноз. Если он подтвердится, то потребуется индивидуальное лечение.

Ранее Александр Мясников рассказал о симптоме рака пищевода, на который следует обратить внимание во время приема пищи. Речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать. В данном случае признаком онкологического заболевания становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Медик отметил, что со временем у пациента возникают трудности с проглатыванием жидкости, даже воды.