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Общество30 мая 2021 12:32

Исследование: пандемия возродила интерес россиян к огородам и дачам

Также жители России стали чаще отдыхать за городом
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Исследование показало, что россияне стали чаще выезжать на загородный отдых во время пандемии

Исследование показало, что россияне стали чаще выезжать на загородный отдых во время пандемии

Фото: Артем КИЛЬКИН

В период пандемии коронавирусной инфекции жители России стали чаще выезжать на загородный отдых, а также покупать товары для сада и огорода. Об этом гласят итоги исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

Специалисты сервиса проанализировали онлайн-продажи в период с января 2020 по май 2021 года и выявили рост интереса к товарам для садов и огородов.

- В период пандемии многие заново открыли для себя преимущества загородного отдыха. Люди стали проводить больше времени на загородных участках и активно вкладываться в их благоустройство. Стоит отметить, что резко возрос интерес к самостоятельному выращиванию овощей и зелени, — цитирует гендиректора сервиса Дмитрия Спиридонова РИА Новости.

Если сравнивать онлайн-продажи марта, апреля и мая 2021 с аналогичным периодом прошлоо года, то оборот товаров для садов и огородов вырос на 159%, 58% и 37% соответственно.

Ранее исследование показало, что во время пандемии больше всего россияне ждут открытия Италии. 21% респондентов признались, что сразу после открытия границ хотели бы отправиться в эту страну. Еще 16% участников опроса рассказали, что очень скучают по Испании. А замыкают тройку лидеров самых ожидаемых направлений страны Балтии. Латвию, Литву и Эстонию хотели бы посетить 13% участников опроса.