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В мире30 мая 2021 12:51

Пашинян: Ереван одобрил предложения России по урегулированию конфликта на армяно-азербайджанской границе

Ранее и.о. премьера Армении назвал РФ главным партнером РФ по вопросам безопасности
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Никол Пашинян сообщил, что Ереван одобрил предложения России по урегулированию конфликта на армяно-азербайджанской границе

Никол Пашинян сообщил, что Ереван одобрил предложения России по урегулированию конфликта на армяно-азербайджанской границе

Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван считает приемлемыми предложения России по урегулированию конфликта на армяно-азербайджанской границе.

- Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе, и об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в интервью. Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать, — сказал армянский премьер во время встречи с жителями города Апаран.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что план Минской группы ОБСЕ по деэскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном приемлем для армянской стороны. Он заявил также, что Россия является главным партнером Армении по вопросам безопасности, а ОДКБ – основной системой безопасности для республики.По словам политика, власти Армении выступают за размещение российских пограничников и наблюдателей ОБСЕ на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области.