Пашинян: Ереван одобрил предложения России по урегулированию конфликта на армяно-азербайджанской границе

Никол Пашинян сообщил, что Ереван одобрил предложения России по урегулированию конфликта на армяно-азербайджанской границе Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван считает приемлемыми предложения России по урегулированию конфликта на армяно-азербайджанской границе.

- Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе, и об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в интервью. Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать, — сказал армянский премьер во время встречи с жителями города Апаран.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что план Минской группы ОБСЕ по деэскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном приемлем для армянской стороны. Он заявил также, что Россия является главным партнером Армении по вопросам безопасности, а ОДКБ – основной системой безопасности для республики.По словам политика, власти Армении выступают за размещение российских пограничников и наблюдателей ОБСЕ на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области.