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В мире30 мая 2021 13:10

Обнаженную девушку случайно показали в прямом эфире украинского телеканала

Инцидент произошел во время разговора с украинским журналистом
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В эфир украинского телеканала случайно попала обнаженная девушка

В эфир украинского телеканала случайно попала обнаженная девушка

Во время новостной программы на телеканале "Украина" случайно показали обнаженную девушку. Это произошло, когда ведущие связались с российским журналистом Дмитрием Еловским.

Авторы передачи хотели задать россиянину несколько вопросом о встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Однако Еловский не услышал журналистов и попросил свою операторшу проверить связь. Девушка перевернула камеру телефона и попала в кадр. При этом она была обнаженной.

- Ну, мы попробуем связаться с Дмитрием позже. Сейчас он не готов технически, — отреагировали ведущие на появление обнаженной девушки в кадре.

В марте этого года обнаженная женщина в прямом эфире напала на румынскую телеведущую канала "Antena 1" Миреллу Вайду. Во время выступления телеведущей на съемочную площадку внезапно выбежала голая женщина и кинула в сторону Миреллы Вайду некий тяжелый предмет, похожий на камень. К счастью, ведущая успела увернуться и не пострадала.