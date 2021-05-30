Борис Джонсон показал фото со свадьбы с Кэрри Саймондс

Борис Джонсон показал фото с тайной свадьбы с Кэрри Саймондс. Фото: Downing Street

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон показал снимок со своей тайной свадьбы с супругой Кэрри Саймондс в Вестминстерском соборе.

На фотографии пара запечатлена в суда резиденции главы правительства на Даунинг-стрит после самой свадьбы.

В канцелярии британского премьера подтвердили, что Джонсон и Саймондс действительно тайно поженились 29 мая.

- Пара отпразднует свою свадьбу с семьей и друзьями следующим летом, — цитирует представителя канал Sky News.

Свадьба Борис Джонсона и Кэрри Саймондс. Фото: Downing Street

30 мая kp.ru писал, что Борис Джонсон провел тайную церемонию бракосочетания со своей возлюбленной Кэрри Саймондс. На ней присутствовали всего 30 гостей, в том числе сын главы британского правительства и Саймондс Уилфред. Жених и невеста прошли по проходу под классическую музыку. По данным очевидцев, собор был закрыт на время церемонии, которая продолжалась 1,5 часа.