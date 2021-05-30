Россияне рассказали о своих главных ипотечных страхах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Большинство жителей России боятся потерять работу во время выплаты ипотеки. Об этом говорится в итогах исследования онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

Согласно опросу, боятся лишиться работы 46% респондентов. Около 23% россиян боятся заболеть чем-либо на длительный срок, так как больничной заработной платы им не хватит на выплату ипотеки и других расходов. Кроме того, 22% опрошенных опасаются повышения процентной ставки, которая скажется на размере ежемесячного платежа. Еще 5% россиян боятся развода с созаемщиком. И только 4% респондентов не испытывают дискомфорта, связанного с ипотечным кредитом.

Как пишет РИА Новости, в исследовании приняло участие 4500 россиян.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что россияне стали пытаться взять несколько ипотек в один день. Кроме того, россияне продолжают брать кредиты на первоначальный взнос на ипотеку, однако до недавнего времени доля таких случаев была невелика, добавила она.