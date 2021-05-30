Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой вакцины "Спутник V"

Непальский президент попросила Владимира Путина помочь с поставкой вакцины "Спутник V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари попросила президента России Владимира Путина помочь с поставкой российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Президент Непала Бидхья Деви Бхандари написала российскому президенту Путину обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. Она запросила помощь относительно вакцины "Спутник V", которую производит Россия, — цитирует свой источник в непальском правительстве РИА Новости.

Источник отметил, что страна заинтересована в получении препарата в качестве гуманитарной помощи, но рассматривает и возможность проведения переговоров о покупке.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ускорить регистрацию вакцины "Спутник V". Он добавил, что "исключительно из идеологических причин" затягивать процесс регистрации российского препарата нельзя. Если вакцина будет одобрена EMA, то Бавария рассчитывает получить 2,5 миллиона доз.