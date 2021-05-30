Два человека погибли при стрельбе в банкетном зале Майами

Два человека погибли при стрельбе в Майами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как минимум два человека погибли, еще более 20 были ранены, при стрельбе по толпе людей в Майами. Об этом сообщила местная полиция.

- Я нахожусь на месте еще одного целенаправленного и трусливого акта насилия с применением огнестрельного оружия, в результате которого получили огнестрельные ранения более 20 человек и двое, к сожалению, скончались, — написал начальник полиции Майами Альфредо Рамирес у себя в Twitter.

Сообщается, что трое злоумышленников открыли огонь по людям около места, арендованного для проведения концерта.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Точное количество жертв и пострадавших не уточняется.

Сейчас полиция разыскивает белый внедорожник, на котором предположительно прибыли стрелявшие.

В апреле неизвестный мужчина открыл стрельбу на одном из объектов почтовой компании FedEx около аэропорта в американском городе Индианаполис, штат Индиана. Сообщается, что в результате стрельбы погибли и пострадали несколько человек, однако точное количество жертв инцидента пока что не известно. Человек, открывший стрельбу в Индианаполисе, покончил с собой.