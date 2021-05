Умер Би Джей Томас, американский певец кантри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский певец в стиле кантри Би Джей Томас умер 29 мая в Техасе. Об этом сообщила официальная страница артиста в Twitter.

- С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Би Джей Томаса, — гласит текст сообщения.

По информации журнала Variety, причиной смерти музыканта стал рак легких.

За свою творческую карьеру Би Джей Томас получил пять премий Grammy. Его альбомы проданы в количестве 70 миллионов копий.

Наиболее популярной композицией Томаса является Raindrops Keep Fallin’ on my Head ("Капли дождя падают на мою голову"). Примечательно, что мотив этой песни напевает Людмила Гурченко в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих".

