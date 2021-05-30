Лукашенко искупался в Черном море после предложения Путина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с Владимиром Путиным искупался в Черном море.

"Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16", — говорится в подписи к фото в Telegram-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии прибыл в Краснодарский край в пятницу, 28 мая. Фото: Телеграм-канал Пул Первого.

В субботу, 29 мая, переговоры двух лидеров продолжились. Президенты России и Белоруссии договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску и решили пустить новые рейсы "Белавиа" в российские города. Главы государств двух стран обсудили ситуацию вокруг экстренной посадки ирландского рейса Rayanair и задержание россиянки Софьи Сапеги, летевшей 23 мая вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.