В России предложили ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что ведомство обсуждает с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, хоть раз привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

"Если человек хоть раз попался - мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю - на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель - изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем - ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением", - сказал Шпак в ходе выставки "Интеллект машин и механизмов".

Он отметил, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний. Шпак подчеркнул, что водители, которые берут машины на время, не всегда готовы ехать за рулем. Замглавы Минпромторга предположил, что проблема после установки алкозамков будет состоять в том, что водители попытаются брать машины по поддельным аккаунтам.

"Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв - он тоже не сможет управлять", - пояснил он.

Напомним, что проект по разработке и внедрению алкозамков было предложено ввести в действие еще в прошлом году. Было отмечено, что количество пьяных ДТП на дороге в последние годы сильно возросло.