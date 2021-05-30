Мантуров: Обсуждается модернизация истребителя Су-57

Оборонно-промышленный комплекс готовится к новому этапу модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что оборонно-промышленный комплекс готовится к новому этапу модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57.

"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин".

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов также пояснил, что задача ОПК - обеспечить гарантированную безопасность России. При этом он подчеркнул, что РФ "не собираемся кого-то завоевывать".

Истребитель Су-57 - российский многофункциональный самолет пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель развивает сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, он оснащен внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием и современным комплексом бортового оборудования.