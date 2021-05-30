В Крыму прокомментировали отказ "Белавиа" летать на полуостров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец прокомментировал отказ авиакомпании "Белавиа" летать на полуостров. Он отметил, что сейчас у белорусской авиалинии есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму.

"Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся", — сказал РИА Новости Чегринец.

Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика Игорь Чергинец отметил, что "Белавиа" начнет полеты на полуостров только после "политического признания Крыма как части России".

Журналисты kp.ru по этому вопросу обратились за комментарием к бывшему заместителю министра гражданской авиации СССР Олегу Смирнову. Он предположил, что Крым не настолько популярен как направление летнего отдыха среди белорусского населения, чтобы делать его стратегическим, а также на ситуацию может влиять отношения Минска с соседями. Так, Белоруссия, по словам эксперта, до сих пор должна считаться с Киевом.