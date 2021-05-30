Жена вирусолога из Ухани умерла от коронавируса до пандемии

Жена уханьского вирусолога умерла от коронавируса до пандемии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга одного из вирусологов лаборатории в Ухани умерла от коронавирусной инфекции в декабре 2019 года, сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, расследовавшего происхождение COVID-19.

"Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей", — сказал он.

О смерти женщины сообщил человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии. Он отметил, что власти Китая якобы "скрывали в течение месяца" информацию о том, что инфекция представляет для людей опасность, что и вызвало пандемию.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения опубликовала объявила 11 марта 2020 года пандемию коронавирусной инфекции.

Позднее специалисты организации посетили лабораторию в Ухани для выявления происхождения коронавируса. Они отметили в своем докладе, что утечка SARS-CoV-2 из лаборатории "маловероятна" и предположили, что инфекция распространилась среди людей от летучих мышей через другое животное.