Российский вирусолог опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Российский вирусолог опроверг теорию об искусственном происхождении коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор кафедры инфектологии и вирусологии Сеченовского университета, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал журналистам kp.ru информацию о том, что коронавирус был создан искусственно.

- Вы понимаете, нет ни одного человека в мире - сверхъестественные создания мы в расчет не берем, поскольку их существование наукой не доказано - который знает, как сложить эти четыре аминокислоты и в какое место вставить, чтобы получить какой-то прогнозируемый результат. Мировая наука этого еще не умеет делать, - сказал специалист.

Но при этом он не исключил, что китайские специалисты могли "потерять" вирус.

- Допустим кто-то из сотрудников заразился и передал вирус по цепочке. Могло такое быть? Могло! Но чтобы китайцы или американцы, или они все вместе взятые, специально создали вирус, которым они заразили человечество - это это такой бред, - заключил специалист.

Напомним, что специалисты ВОЗ ранее отправили в Ухань группу экспертов для выявления причин появления и массового распространения коронавирусной инфекции. Они опровергли версию того, что вирус был создан искусственно, но допустили, что он мог распространиться среди людей через гималайских цивет.