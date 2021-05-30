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Здоровье30 мая 2021 18:00

Российский вирусолог опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Но при этом он не исключил, что китайские специалисты могли "потерять" вирус
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Российский вирусолог опроверг теорию об искусственном происхождении коронавируса.

Российский вирусолог опроверг теорию об искусственном происхождении коронавируса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор кафедры инфектологии и вирусологии Сеченовского университета, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал журналистам kp.ru информацию о том, что коронавирус был создан искусственно.

- Вы понимаете, нет ни одного человека в мире - сверхъестественные создания мы в расчет не берем, поскольку их существование наукой не доказано - который знает, как сложить эти четыре аминокислоты и в какое место вставить, чтобы получить какой-то прогнозируемый результат. Мировая наука этого еще не умеет делать, - сказал специалист.

Но при этом он не исключил, что китайские специалисты могли "потерять" вирус.

- Допустим кто-то из сотрудников заразился и передал вирус по цепочке. Могло такое быть? Могло! Но чтобы китайцы или американцы, или они все вместе взятые, специально создали вирус, которым они заразили человечество - это это такой бред, - заключил специалист.

Напомним, что специалисты ВОЗ ранее отправили в Ухань группу экспертов для выявления причин появления и массового распространения коронавирусной инфекции. Они опровергли версию того, что вирус был создан искусственно, но допустили, что он мог распространиться среди людей через гималайских цивет.

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