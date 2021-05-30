Партия Саакашвили в Грузии прекращает бойкот и приступает к работе в парламенте

Беспорядки и протесты в Грузии прошли после парламентских выборов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что партия прекращает бойкот, длившийся семь месяцев, и приступает к работе в парламенте.

"Мы будем бороться с ней [правящая партия "Грузинская мечта"] везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в селах, районах, горах, равнинах. Бидзина Иванишвили [основатель правящей партии] везде будет встречать сопротивление", - сказал Мелия на брифинге в воскресенье, 30 мая.

Ранее Мелию лишили депутатской неприкосновенности из-за отказа выплачивать залог, который был назначен судом. 17 февраля 2021 года суд утвердил ходатайство прокуратуры об аресте председателя партии за неуплату залога по делу о беспорядках, прошедших в Грузии после парламентских выборов осенью 2020 года.