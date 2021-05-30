Володин: Европарламент навязывает конфронтацию Байдену перед встречей с Путиным

Спикер считает, что заявления в адрес РФ создают негативный фон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Европейский парламент и его спикер Давид Сассоли своими заявлениями в адрес России создают конфронтацию перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, пытаясь тем самым набрать политические очки.

"По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон - с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов", - написал Володин в воскресенье, 30 мая, в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что Сассоли предпринял попытку набрать политический вес на фоне предстоящей встречи президентов России и США.

Напомним, что встреча двух президентов состоится 15 июня в Женеве. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Швейцария подходит для этого лучше всего из-за своей нейтральной позиции к политическим отношениям между РФ и США.