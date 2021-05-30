Байден планирует поднять вопрос соблюдения прав человека на встрече с Путиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден заявил, что намерен поднять тему соблюдения прав человека на встрече с главой России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

"Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права [человека]", - заявил в воскресенье, 30 мая, глава Белого дома.

Напомним, что встреча президентов США и России состоится в Швейцарии в городе Женева 15 мая.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на фоне предстоящей встречи двух президентов Европарламент и его спикер Давид Сассоли своими заявлениями в адрес России навязывают Джо Байдену конфронтационую политику и негатив. По его мнению, Сассоли предпринимает попытки набрать политический вес на фоне предстоящей встречи президентов России и США.