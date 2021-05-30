Умер Андрей Бешта, посол Украины в Таиланде

Андрей Бешта, посол Украины в Таиланде Фото: Twitter.com

Умер украинский посол в Таиланде Андрей Бешта. Его тело нашли в отеле на острове Ко-Липе. По заявлению местной полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Посла нашли мертвым около полшестого утра в гостиничном номере, сообщает Associated Press.

Сын Бешта отметил, что накануне его 45-летний отец чувствовал себя хорошо. В 4:30 дипломат проснулся с признаками отравления, после чего потерял сознание.

Тело дипломата отправили на вскрытие в местную больницу, после чего перевезли в полицейский госпиталь в Бангкоке для дальнейшего изучения причин смерти.

Послом в Таиланде Андрей Бешта был назначен в 2015 году. За свою карьеру дипломат работал в украинском представительстве в Организации Объединенных Наций и других международных организациях. Бешта также был советником посольства в Бангкоке.