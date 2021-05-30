В Екатеринбурге мужчина открыл огонь по людям с балкона: два человека пострадали

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В Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим с балкона. ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, ранения получили два человека. Это сотрудник Росгвардии и ребенок. Девочка находится в тяжелом состоянии. Оба направлены в больницу, сообщает КП-Екатеринбург.

Очевидцы сообщили, что девочка была ранена в живот, а сотрудник правоохранительных органов в ногу.

- Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции. Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным источника kp.ru, стрелял по прохожим бывший полицейский Сергей Боков. Он вышел на пенсию в 2010 году. По предварительным данным, его еще не задержали.

СОБР прибыл на место готовится штурмовать квартиру, из которой екатеринбуржец стреляет по прохожим и машинам. Улицу оцепили, полицейские прогоняют зевак. На прилегающих улицах перекрыто движение.