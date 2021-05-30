Люди с интересом наблюдали за стрельбой. Фото: Социальные сети

Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии, передает Минздрав Свердловской области.

Местное МВД сообщает о ранении двух человек. семилетней девочки и сотрудника Росгвардии. По сообщениям очевидцев, ребенок ранен в живот, а сотрудник правоохранительных органов в ногу. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь.

Тем временем к дому на улице Бородина съехались экстренные службы. Территорию оцепили, СОБР готовится к штурму, но перед этим пытался уговорить начавшего стрельбу мужчину сдаться.

Вскоре квартира, откуда велся беспорядочный огонь была взята штурмом. Бывшего полицейского взяли живым и допрашивают. По данному факту возбуждено два уголовных дела о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.