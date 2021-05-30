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Общество30 мая 2021 20:01

В Екатеринбурге начался штурм квартиры стрелявшего по прохожим мужчины

С ним может находиться его жена
Источник:kp.ru
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В Екатеринбурге начался штурм квартиры стрелявшего по прохожим мужчины. По словам очевидцев на крыши прилегающих к жилому дому зданий поднялись снайперы.

Когда СОБР зашёл в подъезд, прозвучал ещё один выстрел. По словам соседей, квартире с мужчиной может находиться его жена. Мужчина, с их слов, злоупотребляет алкоголем. Прошёл войну, из-за которой может иметь проблемы с психикой. Днем ранее его видели на улице сильно пьяным после ссоры с женой.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник полиции Сергей Бойко открыл стрельбу по прохожим. Ранены два человека, из них один ребенок. Девочка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Спустя час после того как началась стрельба поступило сообщение, что Сергей Боков задержан.