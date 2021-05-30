Инфраструктура Суэцкого канала будет улучшена после блокировки Ever Given. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава инспекции по контролю за судоходством при администрации канала Мухаммед ас-Саид сообщил, что инфраструктура Суэцкого канала, где в марте сел на мель контейнеровоз Ever Given, будет существенно улучшена.

"Работы по оснащению Суэцкого канала никогда не останавливались. Каждый год мы привносим что-то новое. После инцидента с контейнеровозом нами разработана концепция по дальнейшему улучшению функционирования канала", - цитирует ас-Саид ТАСС.

По его словам, основной упор "будет сделан на раздвоении водной артерии, на увеличении ширины с планировавшихся 220 до 230 метров. Также "будет существенно укреплена южная часть канала, на которую зачастую приходится основная нагрузка".

Напомним, что 23 марта судно Ever Given, шедшее под панамским флагом, в следствии сильнейшей песчаной бури село на мель. Контейнеровоз длиной 400 метров перегородило одномагистральную южную часть канала и упершись носом и кормой в противоположные берега. На разблокировку важнейшей мировой водной артерии потрачено шесть дней. Своей очереди на проход по каналу ожидали более 400 судов.