Видео с места стрельбы в Екатеринбурге 30 мая 2021 опубликовано в сети

Видео с места стрельбы в Екатеринбурге, где 30 мая 2021 бывший сотрудник полиции Сергей Боков открыл огонь по прохожим, опубликовано в сети.

На данный момент известно, что мужчина ранил двух человек - росгвардейца и девочку, которая находится в тяжелом состоянии в больнице.

По словам родных, 30 мая, Боков отправил им сообщение, в котором сообщил, что жизнь его сегодня прервется. Соседи сообщили, что мужчина имел проблемы с психикой. Днем ранее его видели сильно пьяным у подъезда дома после ссоры с женой.

Чтобы остановить стрельбу квартиру Бокова взяли штурмом. Бывший сотрудник полиции задержан.

Стало известно, что мужчина пытался взять заложника - случайного прохожего, но молодому человеку удалось вырваться и сбежать.