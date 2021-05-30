Стрелявшего по людям в Екатеринбурге взяли живым

Стрелявший по людям в Екатеринбурге экс-полицейский Сергей Боков задержан. Его взяли живым.

По словам очевидцев, во время штурма на крыши прилегающих к жилому дому зданий находились снайперы.

Ранее поступило сообщение, что екатеринбуржец открыл стрельбу по проходим из охотничьего карабина. Соседи рассказали, что бывший сотрудник полиции Сергей Боков с 2010 года находится в отставке. У него наблюдалось расстройство психики.

Накануне его видели у дома сильно пьяным после ссоры с женой. 30 мая Боков отправил родным сообщение «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

Мужчина попытался взять заложника, но молодому человеку удалось вырваться.

В следствии стрельбы пострадали два человека - росгвардеец и девочка. Оба находятся в больнице. По данным СМИ, ребенок в тяжелом состоянии.