Пелевин заявил о краже телефона после награждения на премии "Нацбест"

Писатель-фантаст Александр Пелевин получил премию "Национальный бестселлер". Фото: инстаграм @ comrade_pelevin. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Писатель Александр Пелевин заявил о краже своего телефона после церемонии награждения в Петербурге, где стал победителем литературной премии "Национальный бестселлер".

"Мы сидели с друзьями в баре, отмечали мою премию. Я вышел покурить. Через какое-то время ко мне подошел парень. Он стал восторгаться моим костюмом, после чего крепко обнял меня, а затем быстро ушел. Уже после того, как мы покинули бар, я сел в такси и обнаружил, что у меня из кармана пропал телефон. Поэтому сейчас я направляюсь в отдел полиции, чтобы подать заявление", - сказал Пелевин ТАСС.

Пелевин награжден почетной премией за роман "Покров-17". Церемония награждения проходила в Доме актера в Санкт-Петербурге.

"Национальный бестселлер" - общероссийская литературная премия, проходящая ежегодно с 2001 году. Нацбест - одна из главных негосударственных литературных премий России.