В минтрансе Белоруссии объяснили, почему борт Ryanair посадили именно в Минске. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Белоруссии Артем Сикорский рассказал, почему самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске.

"Работали в воскресенье только национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, который является у нас запасным и круглосуточным", - сказал глава департамента в эфире белорусского телеканала СТВ.

Он подчеркнул, что на момент входа борта в воздушное пространство Белоруссии аэропорт Минск оказался для него ближайшим.

Напомним, что 23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принял решение в целях безопасности пассажиров самолета. Глава республики рассказал, что сообщение о минировании ирландского борта пришло из Швейцарии. В последствии в Женеве отметили, что не знали ничего об опасности.