Боевики в Нигерии похитили 200 школьников

В Нигерии участились случаи похищений школьников и студентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 30 мая, группа вооруженных боевиков напала на школу-интернат в городе Тегина (штат Нигер) на западе страны и похитила около 200 учеников, сообщает нигерийская газета Vanguard со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, это случилось во второй половине дня. Неизвестные люди с оружием ворвались в здание школы, захватили примерно две сотни детей и увезли. Факт нападения на учебное заведение и похищения школьников агентству Reuters подтвердил официальный представитель штата Нигер, только он не стал называть число захваченных боевиками учеников. По предварительным данным, в результате этой атаки никто не погиб, раненых тоже нет.

В последнее время в Нигерии участились случаи похищения школьников и студентов ради выкупа. С начала года в разных городах страны боевики похитили более 700 учащихся школ и вузов. Например, как писал сайт kp.ru, в феврале из колледжа в городе Кагара были похищены сотни студентов.