ЕГЭ в России начались 31 мая 2021 с экзаменов по литературе, химии и географии

ЕГЭ в России начались с экзаменов по литературе, химии и географии Фото: Евгения ГУСЕВА

Выпускники российских школ начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) уже в понедельник, 31 мая. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет до 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Начнутся экзамены с испытаний по литературе, химии и географии

По данным Рособрнадзора, в этом году ЕГЭ в общей сложности будут сдавать более 724 тысяч человек, причем подавляющее большинство из них, почти 630 тысяч – 11-классники, заканчивающие школу в этом году.

«31 мая начинается основной период проведения ЕГЭ, в этот день для примерно 184 тысяч участников пройдут экзамены по химии, литературе и географии. Для проведения экзаменов будет задействовано 3725 экзаменационных пунктов, в том числе 131 на дому и четыре в медицинских учреждениях», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Рособрнадзоре допускают, что в будущем ЕГЭ будут сдавать дистанционно. К слову, психолог дала несколько советов, как морально настроить выпускника на экзамены и снизить уровень стресса.