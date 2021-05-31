Финляндия и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Финляндии со счетом 3:2 в овертайме победила команду Латвии Фото: REUTERS

Чемпионата мира – 2021 по хоккею, победив команду Латвии в матче предварительного этапа турнира в овертайме со счетом 3:2.

На встрече двух сборных, которая проходила в Риге, в составе победителей шайбы в ворота хозяев льда забросили Саку Мяэналанен (4-я минута), Ииро Пакаринен (36) и Антон Лунделл (65). В команде проигравших отличился Мартиньш Дзиеркалс, который забил две шайбы на 19-й и 54-й минутах игры.

Таким образом, определились первые участники четвертьфинала: сами финны, набравшие 15 очков и занявшие первое место в турнирной таблице, а также команда США, которая занимает второе место с 12 очками. В заключительном матче предварительного этапа 1 июня сборная Финляндии сыграет с Канадой, а сборная Латвии в тот же день – с командой Германии, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу сборная России победила Швейцарию со счетом 4:1, и теперь 31 мая будет играть против Швеции.