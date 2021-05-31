Экс-полицейского, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, отправили на медосвидетельствование

Стрельба произошла в микрорайоне Химмаш около 20:00 вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего полицейского, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, отправили на медосвидетельствование. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сейчас сотрудники полиции повезли под конвоем задержанного на медицинское освидетельствование для того, чтобы установить, в каком состоянии он находился, под влиянием чего совершил столь тяжкое преступление», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, стрельба в городском микрорайоне Химмаш произошла около восьми часов вечера в воскресенье, 30 мая. Сначала сообщалось, что неизвестный открыл огонь по прохожим и машинам из окна на четвертом этаже жилого дома, ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии.

Позже стало известно, что стрелявший задержан, им оказался бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Боков. Пострадавшая из-за него девочка находится в тяжелом состоянии.

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В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш около 20:00 вечера раздались выстрелы. Стреляли с четвертого этажа дома на улице Бородина, 31. Как позже расскажут в следственном комитете Свердловской области местный житель Сергей Боков начал палить из охотничьего карабина по прохожим и машинам, ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии (подробности).

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