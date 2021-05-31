Пушков: Для Украины пришли плохие новости о соотношения сил в Черном море

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сообщил о «плохих новостях» для Украины, которые касаются соотношения сил в Черном море. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале, комментируя сообщение Минобороны США о неудачном испытании американских противоракет: во время тестовых запусков корабельные системы противовоздушной обороны (ПРО) Aegis не смогли поразить цель.

Российский парламентарий отметил, что «ставка Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной».

«Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений», - подчеркнул Алексей Пушков.

«Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО наращивают свою военную активность на Украине и в Черном море, а также вооружают украинскую армию и обучают солдат ВСУ «натовским методам ведения войны».