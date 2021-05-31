Аналитики предсказали рост российской экономики в 2021 году на 3,5%

В АКРА считают, что добыча нефти и связанные с ней отрасли, скорее всего, выйдут на докризисные объемы производства «ближе к 2023 году» Фото: REUTERS

Уже в этом году рост российской экономики составит 3,5%, уверен глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

«Восстановительный рост неизбежен. Мы ожидаем, что в 2021 году рост ВВП в реальном выражении составит около 3,5%. О восстановлении количественных объемов ВВП можно будет говорить в четвертом квартале этого года», - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам аналитика, структура ВВП вряд ли будет такой же, как до пандемии, поскольку в «одну и ту же реку два раза не войдешь». Кроме того, как отметил глава АКРА, добыча нефти и связанные с ней отрасли на докризисные объемы производства, скорее всего, выйдут «ближе к 2023 году».

«При этом основные преимущества России с точки зрения сопоставления с другими странами – прежде всего, в сфере бюджетной устойчивости и низкой величины долга – необходимо тщательно оберегать», - добавил Михаил Сухов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg сообщило, что экономика России пострадала от пандемии коронавируса меньше других и теперь быстро восстанавливается после рецессии. В частности, так происходит из-за решения российского правительства не вводить повторный общенациональный карантин, а также гораздо более мягких ограничений, чем во многих странах мира.

По словам эксперта по экономике Скотта Джонсона, которого цитирует агентство, «после удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход», чему способствуют «замедление пандемии, прогресс вакцинации и высокие цены на нефть».