В МИД России заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль»

28 апреля Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная платежная система SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, считает директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединённых Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», - сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Дмитрий Биричевский отметил, что односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, нельзя назвать санкциями, их действия – «это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене».

«Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле не исключили возможности отключения России от этой платежной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действия США в вопросах санкций «носят необоснованный и непредсказуемый характер». Позже заместитель министра иностранных дел Александр Панкин сказал, что если Россию отключат от международной платежной системы SWIFT наша страна будет задействовать другие возможности.

Между тем, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, такой сценарий пока рассматривается только как гипотетический.

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