Капитан и судовладелец «Амура» обратились в генконсульство России за помощью

Японское судно перевернулось, а экипаж «Амура» поднял на борт пятерых рыбаков

Капитан и судовладелец российского траулера «Амур», который на днях столкнулся с японской рыболовной шхуной, официально обратились за помощью в генеральное консульство России в Саппоро.

Об этом сообщил генконсул Сергей Марин, отметив, что российская дипмиссия оказывает экипажу судна всестороннюю поддержку с самого начала. Российские моряки дают показания добровольно, никто из них не задержан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранним утром в среду, 26 мая, у побережья острова Хоккайдо в Охотском море столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российский сухогруз «Амур», в результате японская шхуна перевернулась, а экипаж «Амура» спас и поднял к себе на борт пятерых рыбаков страны Восходящего Солнца. Трое из них погибли, наши моряки не пострадали.